Деоккупация Крыма будет означать конец Путина: такое фиаско он не сможет объяснить россиянам

ВСУ готовятся к наступлению на временно оккупированный Россией Крым. Деоккупация полуострова будет означать конец власти диктатора Владимира Путина, потому что он уже не сможет объяснить это россиянам.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, жители Крыма – заложники ситуации, ведь на полуострове уже нет никакого туризма и нормальных условий для жизни.

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Путин "покупает" расположение крымчан

Гудков отметил, что Путин разными методами пытается "купить" расположение жителей Крыма. Однако крымчане все понимают, потому что стали заложниками ситуации.

Крым всегда был известен своим туризмом, они получали из этого много денег. Сейчас там нет ни туризма, ни нормальных условий, ни строительства. Люди в Крыму оказались заложниками этой ситуации. Конечно, они могут презентовать счета, что обещали, а что сделали,

– считает он.

По мнению оппозиционера, российский диктатор понимает, что деоккупация Крыма будет означать конец его власти. Тогда он уже не сможет ничего объяснить россиянам и элитам.

"Путин понимает, что деоккупация Крыма для него – это полное фиаско. А полное фиаско Путина в Крыму будет означать конец его власти. Он это прекрасно понимает. Тогда он вообще ничего не сможет объяснить: ни народу, ни элитам", – подчеркнул Гудков.

Гудков о деоккупации Крыма: смотрите видео

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