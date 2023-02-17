"Путин будет сильно визжать": применит ли Россия ядерное оружие, когда ВСУ освободят Крым

Издание Politico отмечает, что попытка Украины вернуть Крым может стать "красной линией" для Владимира Путина. Однако на Западе никто не против освобождения полуострова.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен опасается, что в случае попытки Украины деоккупировать Крым Россия может прибегнуть к масштабному ответу.

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Что именно кроется под этой формулировкой, в Вашингтоне не уточнили. Шейтельман считает, что речь идет о возможности применения ядерного оружия Россией.

Если ВСУ пересекут границу Крыма, никто их сдерживать не будет

США поддерживают Украину в ее намерениях деоккупировать все захваченные Россией территории. Вашингтон может опасаться определенных шагов со стороны Кремля, однако никак не будет мешать Украине в процессе деоккупации Крыма.

Когда мы физически пересечем административную границу Крыма по земле, сдерживать нас никто не будет. Да и вопрос не в том, чтобы нас не сдерживали, а чтобы нам снабжали как можно больше оружия,

– отметил Шейтельман.

По его словам, пока трудно сказать, будет ли вопрос Крыма стоять во время весеннего наступления ВСУ.

Стрим Андрианы Кучер и Михаила Шейтельмана: смотрите полное видео

На Западе поддерживают удары по Крыму

Политтехнолог напомнил, что США поддерживают право Украины наносить удары по военным объектам врага на оккупированном полуострове. Такой же позиции придерживается и Германия.

"Даже сейчас, когда рассматривается вопрос танков, канцлер Германии Олаф Шольц повторил фразу, что нельзя стрелять лишь по территории России", – отметил Шейтельман.

При этом открытые заявления против ударов по объектам врага на оккупированных территориях самой Украины никто не высказывал.

Спровоцирует ли деоккупация Крыма ядерный ответ со стороны России

В то же время ясно, что активные попытки ВСУ освободить Крым спровоцируют истерику в Кремле.

Все понимают, что Путин будет очень сильно визжать, когда это коснется Крыма. Однако верят ли на Западе, что диктатор применит ядерное оружие в ответ на введение украинских войск в Крым? Я так не думаю,

– подчеркнул политтехнолог.

Шейтельман считает, что возможность ядерного удара со стороны России остается. Однако вряд ли поводом для этого станет именно освобождение Крыма. Политтехнолог добавил, что Украина уже неоднократно пересекала то, что на Западе называли "красными линиями" для Путина, и ничего не произошло.

Условия риска ядерного удара со стороны России

Совершенно иначе ситуация могла бы развиваться, если бы украинские военные пересекли границу самой России.

В таком случае уже ответ может быть, потому что Кремлю нужно будет как-то оправдываться за использование ядерного оружия,

– отметил Шейтельман.

Однако, по убеждению политтехнолога, пересечение административной границы Крыма нашими военными не увеличивает риск применения ядерного оружия.

Переговоры об освобождении Крыма

Шейтельман подчеркнул, что по совокупности всех заявлений на сегодняшний день не видно, чтобы на Западе рисовали для Украины какие-то ограничения в вопросе Крыма. Однако это не значит, что Украина деоккупирует Крым именно военным путём.

При определенных условиях нам может стать выгодно освободить Крым путем переговоров. К примеру, такое может произойти после того, когда Россия капитулирует на других участках фронта,

– предположил политтехнолог.

В таких условиях Киев может быть открыт для других путей возвращения Крыма, кроме военного.

Значение Крыма для России: коротко