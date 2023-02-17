Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, держсекретар США Ентоні Блінкен остерігається, що у разі спроби України деокупувати Крим Росія може вдатися до масштабної відповіді.

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Що саме криється під цим формулюванням, у Вашингтоні не уточнили. Шейтельман вважає, що йдеться про можливість застосування ядерної зброї Росією.

Якщо ЗСУ перетнуть кордон Криму, ніхто їх стримувати не буде

США підтримують Україну у її намірах деокупувати всі захоплені Росією території. Вашингтон може справді остерігатися певних кроків з боку Кремля, однак ніяк не заважатиме Україні у процесі деокупації Криму.

Коли ми фізично перетнемо адміністративний кордон Криму по землі, стримувати нас ніхто не буде. Та й питання не у тому, щоб нас не стримували, а щоб нам постачали якомога більше зброї,

– зазначив Шейтельман.

За його словами, поки важко сказати, чи стоятиме питання Криму під час весняного наступу ЗСУ.

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На Заході підтримують удари по Криму

Політтехнолог нагадав, що США підтримують право України завдавати ударів по військових об'єктах ворога на окупованому півострові. Такої ж позиції дотримується й Німеччина.

"Навіть зараз, коли розглядається питання танків, канцлер Німеччини Олаф Шольц повторив фразу, що не можна стріляти лише по території Росії", – зауважив Шейтельман.

При цьому відкритих заяв проти ударів по об'єктах ворога на окупованих територіях самої України ніхто не висловлював.

Чи спровокує деокупація Криму ядерну відповідь з боку Росії

Водночас зрозуміло, що активні спроби ЗСУ звільнити Крим спровокують істерику у Кремлі.

Всі розуміють, що Путін буде дуже сильно верещати, коли це торкнеться Криму. Однак чи вірять на Заході, що диктатор застосує ядерну зброю у відповідь на введення українських військ у Крим? Я так не думаю,

– наголосив політтехнолог.

Шейтельман вважає, що ймовірність ядерного удару з боку Росії залишається. Однак навряд чи приводом для цього стане саме звільнення Криму. Політтехнолог додав, що Україна вже неодноразово перетинала те, що на Заході називали "червоними лініями" для Путіна, і нічого не сталося.

Умови ризику ядерного удару з боку Росії

Зовсім інакше ситуація могла б розвиватися, якби українські військові перетнули кордон самої Росії.

У такому разі вже відповідь може бути, тому що Кремлю треба буде якось виправдовуватися за використання ядерної зброї,

– зазначив Шейтельман.

Однак, на переконання політтехнолога, перетин адміністративного кордону Криму нашими військовими не збільшує ризик застосування ядерної зброї.

Переговори про звільнення Криму

Шейтельман наголосив, що за сукупністю усіх заяв на сьогодні не видно, аби на Заході малювали для України якісь обмеження у питанні Криму. Однак це не означає, що Україна деокупує Крим саме військовим шляхом.

За певних умов нам може стати вигідно звільнити Крим шляхом переговорів. Наприклад, таке може статися після того, коли Росія капітулює на інших ділянках фронту,

– припустив політтехнолог.

За таких умов Київ може бути відкритим для інших шляхів повернення Криму, окрім військового.

Значення Криму для Росії: коротко