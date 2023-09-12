Изолируем Крым для оккупантов: у врага останется только две опции

Главная задача ВСУ – рассечь сухопутный коридор оккупантов на Южном направлении. Надо это сделать так глубоко, насколько это возможно. Но любой результат будет все равно положительным для украинской армии, ведь так логистика захватчиков из материковой Украины в Крым нарушится.

Об этом 24 Каналу заявил эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко, отметив, что логистику оккупантов уже хорошо потрясли ударами по Крымскому и Чонгарскому мостам. А также уничтожением российских военных объектов на территории временно оккупированного полуострова.

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"Мы фактически так идем по тому пути, что мы просто изолируем, закрываем Крым с логистической стороны для российских войск. Собственно, это тоже будет отличный результат, по крайней мере, на этом этапе контрнаступления", – подчеркнул Жовтенко.

ВСУ нужно сместить средства поражения максимально южнее. Все, чтобы оттуда доставать российские цели у Азовского моря и в Крыму. Так откроются достаточно серьезные возможности поражать оккупантов значительно лучше, больше и с гораздо большей гарантией попадания и уничтожения. Это будет один из промежуточных этапов этой фазы контрнаступления.

Далее украинские защитники будут истощать россиян в Крыму, чтобы российская армия просто не смогла использовать эту территорию в военных целях. Так оккупанты не смогут перекидывать свои войска, переоснащивать и поддерживать их боеспособность.

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Две опции у россиян

Если до того момента не достоит Крымский мост, в оккупантов будет две опции. Они смогут бежать из Крыма в Новороссийск на баржах или вплавь, или погибнуть на полуострове от крылатых ракет ВСУ.

Фактически так украинская армия создает все предпосылки для того, чтобы начинать фазу подготовки деоккупации полуострова в военном смысле. Все, чтобы потенциальная будущая наземная операция могла принести максимальный результат и была с минимальными потерями.

Варианты есть

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В настоящее время ситуация на Южном направлении, уверен эксперт по международной безопасности, разворачивается в определенных моментах немного оптимистичнее, чем можно было надеяться.

Кроме Мелитопольского направления, есть потенциал для движения на Мариупольском. Все зависит от того, как будут реагировать россияне и насколько быстро они смогут адаптироваться к новым условиям на фронте.

Мы сможем или выбрать одно из приоритетных направлений нашего движения сейчас, а другое оставить как запасное. Или можно двигаться обоими направлениями параллельно, просто раздвигая этот сухопутный коридор,

– отметил Тарас Жовтенко.

Чем он будет шире – тем лучше для ВСУ и хуже для оккупантов. По мнению эксперта по международной безопасности, военное руководство проработало основные базовые сценарии по этому поводу.

"Мы готовы к основным возможным вариантам развития событий точно. Учитывая, что основные наши силы еще не привлечены", – сказал эксперт по международной безопасности.

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