Не хватает главного: у Зеленского сказали, что надо для эффектной работы по Крыму

Вооруженные Силы наносят мощные удары по аннексированному Крымскому полуострову, атакуя российские корабли, нефтебазы, штабы и тому подобное. Для этого Украина использует собственные инструменты, которых недостаточно для выполнения ключевых задач.

Крым будет обязательно деоккупирован, но то, когда это произойдет зависит от вида и количества вооружения, которое будут передавать партнеры. Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу сказал, чего сейчас не хватает ВСУ для эффективной работы по Крыму.

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Ситуация была бы иной

Украина имеет инструменты, чтобы бить по россиянам на временно оккупированном полуострове. Но на сегодня вражеских объектов, по которым надо нанести удары, больше чем средств поражения.

Слишком много логистических объектов, которые должны быть уничтожены. Речь идет о разрыве обеспечения российской армии, коридоров, по которым это обеспечение идет, ресурсных возможностей и мест накопления ресурса,

– отметил Подоляк.

Российские склады или НПЗ – это ключевые элементы войны, которые надо разорвать. Ведь без логистики Россия, которая воюет количеством, бессильна. Именно поэтому крайне важно увеличивать количество дальнобойного вооружения.

На Юге страны Силы обороны уже используют оружие дальнего радиуса действия, поэтому там есть успехи. Но не хватает главного – масштабирования. То есть увеличения количества ракет,

– сказал советник председателя ОПУ.

По его словам, многое в этой войне можно было бы ускорить, если бы ВСУ имели, например, не 10, а 100 или 1000 ракет. Тогда бы все, что сейчас происходит на Юге Украины, в России, на временно оккупированных или приграничных территориях страны-агрессора выглядело бы совсем иначе.

"Это провоцировало бы истерику в России, определенные психологические упадки", – добавил Подоляк.

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