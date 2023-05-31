Крымский мост – первая цель, – полковник запаса ВСУ о деоккупации полуострова
Украинские военные активно уничтожают логистику врага, чтобы начать мощное наступление и освободить временно оккупированные территории. В частности, это касается и захваченного Крыма.
Впрочем, начинать нужно с Крымского моста, затем будет проще работать с остальными нефтеперерабатывающими заводами. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт, лётчик-инструктуор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
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"Мне не нравится заявление ГУР о том, что Крымский мост нельзя разрушать, по нему будут потом отходить российские части. Какие такие товарищи у нас переживают, чтобы россияне пальчики себе не прищемили?", – акцентировал полковник запаса ВСУ.
Свитан об уничтожении Крымского моста: смотрите видео
Враг перевозит то, что убивает наших бойцов
У врага есть три способа ухода. Зато нам уничтожить мост просто необходимо. По нему идет топливо и военная амуниция. Железнодорожные пути россияне уже отстроили. Так, каждые сутки проходит не менее 3 тысяч тонн амуниции, которая стреляет и убивает наших военных.
Однозначно первая цель – это уничтожение Крымского моста. Я так понимаю, готовятся. Или договариваются, передоговариваются – и это допускаю, что может до сих пор висеть какой-то "договорняк",
– констатировал Свитан.
Поэтому сейчас нужно хотя бы уничтожение по линии поставок – все нефтеперерабатывающие заводы, топливные приемники, топливные распределители.
Почему Storm Shadow еще не долетели до Крымского моста
- Украина получила дальнобойные ракеты Storm Shadow от Великобритании. Предполагалось, что этим оружием наши военные сразу ударят по Крымскому мосту, однако этого пока не произошло.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что все впереди. В настоящее время ВСУ работают ракетами по другим объектам. Украинские военные знают, что делать, когда и как.
- "Не нужно спешить. Особенно в таких очень чувствительных вопросах, к которым нужно тщательно готовиться, чтобы получить стопроцентный результат", – пояснил Данилов.