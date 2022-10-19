Дадут "героев" за то, что убежали из Лимана, — оккупант хвастается лживыми достижениями
Источник:ГУР
Российские наемники, участвовавшие в боях за Лиман, ждут ордена от власти. оккупанты уверены, что на родине их считают героями.
Российский военный в телефонном разговоре с мамой пожаловался, что его подразделение ежедневно несет потери. Об этом стало известно по перехвату ГУР.
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Россия отправила на передовую 3000 заключенных
Во время разговора россиянин рассказал матери, что его подразделение получило помощь в виде мобилизованных заключенных.
Да, зеки, они тоже на передовой. 3000 зэков,
– сказал оккупант.
Российский солдат посетовал, что на передовой каждый день разрываются мины и стреляют. Несмотря на это, он пообещал вернуться живым и заявил, что его, вероятно, наградят орденом за побег из Лимана.
ГУР перехватило разговор оккупанта: смотрите видео
Деокупация Лимана: что там происходит
- В конце сентября украинские войска оцепили оккупантов в городе Лиман. Тогда там находились около 5 тысяч российских военных и им было некуда отходить. ВСУ отрезали все большие пути отхода и поставок.
- Уже 2 октября ВСУ полностью зачистили город от оккупантов. Эксперты считают, что Лиман – ключ к освобождению Донбасса и Луганской области.
- В Лимане была проведена эксгумация массовых захоронений. Полицейские извлекли из стихийных могил тела 5 детей.
- Российские оккупанты врут, что имеют "успехи" на Лиманском и Бахмутском направлениях. Враг же возводит оборонительные позиции вблизи Кременной и Сватового.
- Под освобожденным Лиманом нашли штаб оккупантов с важной документацией. Там были обнаружены списки пленных и незаконно арестованных людей. Также там были анкеты коллаборантов, претендовавших на должности в оккупированных предприятиях и организациях.
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