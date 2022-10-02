Точка перед началом полномасштабной деоккупации Луганщины, – Гайдай об освобождении Лимана
Лиман является очень важным плацдармом как для ВСУ, так и для российских оккупантов, и его освобождение открывает украинским военным путь к началу полномасштабной операции по деоккупации Луганской области.
Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он пояснил, что рядом с Лиманом есть река, на другом берегу которой, по большому счету, уже начинается Луганщина. Поэтому можно надеяться, что вскоре украинцы получат хорошие новости уже из этого региона.
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Я жду, когда можно будет заходить и начинать работать именно там. Поэтому помогаем Вооруженным Силам и дальше, слушаем все, что нужно ребятам, быстренько подвозим и не медлим никак,
– подчеркнул Гайдай.
Лиман – одна из самых больших побед Украины в войне
Глава Луганщины отметил, что чтобы знать более-менее точные цифры по поводу потерь кафиров в Лимане, нужно дождаться этой информации от Генштаба ВСУ. Однако уже можно сказать, что освобождение Лимана – это одна из крупнейших побед ВСУ. Гайдай сравнил эту деоккупацию с недавней очень успешной Харьковской операцией.
"Просто в Харькове было немного масштабнее. Они так убегали, что иногда даже наши ребята удивлялись. Заходили зачищать населенные пункты, перезванивают или связываются по рации со своими и говорят: "А здесь никого нет". Так что реально у них было "атрицательное наступление" по полной программе", – пояснил он.
Когда в Лимане начнут работать с населением
Сергей Гайдай убежден, что только военные позволят законной украинской администрации зайти в Лиман и начать работать с населением и инфраструктурой – его коллеги из Донбасса будут на месте максимум через час.
"Все начнет крутиться, все начнет работать, сразу пойдут решения гуманитарных аспектов. Все, что касается подготовки к отопительному сезону, анализу, аудиту – это будет очень быстро", – уверен он.
Какие планы Путин имеет в Луганской области
Несмотря на то, что аналитики американского Института изучения войны считают, что Путин больше заинтересован в удержании Юга, а не Луганщины, Гайдай отметил, что этот регион также очень важен для России, хотя и не приоритетен.
Никогда он не думал о людях Донецкой или Луганской областей, никогда они их не уважали и не считали частью России. Это просто буфер и определенные империалистические планы,
– подчеркнул он.
Глава ОВА объяснил, что для оккупантов Луганская область – это буфер, чтобы сдерживать наступление ВСУ. Они, конечно, это понимают, и будут давать соответствующие команды по сдерживанию продвижения украинских сил. Впрочем, не факт, что эти команды будут исполнены.
"Мы видели, что происходило в Лимане, когда почти окруженные войска запросили возможность отойти, и им отказали в этом их же российские командиры. Я думаю, что в Луганской области будет то же самое – они не будут просто так бежать вплоть до границ, а будут пытаться сдерживать наступление", – предположил он.
Но я уверен, что ВСУ справятся с этой задачей и освободят Луганскую область не до так называемой линии разграничения, а до административных границ,
– подытожил Гайдай.
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Как россияне реагируют на потерю Лимана
Россияне, хоть и массово убегают от мобилизации, потому что не хотят идти умирать на войну, критикуют уже там. Новости о том, что ВСУ зашли в Лиман уже традиционно взбудоражили российские соцсети. Местные военкоры и обычные пользователи интернета начали истерить и обвинять командование в бездействии.
Особое возмущение выразила в сети Анастасия Кашеварова, называющая себя российской журналисткой. Тщательно подбирая нецензурные слова, она обратилась к Шойгу и Герасимову в своем телеграм-канале и озвучила вопросы, которые беспокоят тысячи ура-патриотических россиян: "Почему ни**ра не сделали?", "Где снабжение?", "Как так получилось?", "Почему не подготовились?".