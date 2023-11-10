Израиль и ХАМАС согласились обменяться заложниками: кого освободят в первую очередь

Палестинские боевики удерживают в плену более 200 пленников. СМИ стало известно, сколько заложников ХАМАС готов освободить и на каких условиях.

Израильская сторона вела тяжелые переговоры с террористами по освобождению пленных. В конце концов удалось достигнуть согласия на обмен сотни человек.

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О чем договорились

Журналисты, ознакомленные с ходом переговоров, отмечают, что Израиль настаивал на том, чтобы обменять как можно больше людей. В конце концов стороны договорились об освобождении палестинских женщин и детей, удерживаемых Израилем, в обмен на 100 женщин и детей, которых содержит ХАМАС.

Ранее представитель Армии обороны Израиля контрадмирал Даниэль Хагари заявлял, что в плену ХАМАС находятся 245 заложников. Кроме того, руководство страны отмечало, что освобождение заложников – главное условие для временного прекращения огня по Сектору Газа.

Накануне, по словам Белого дома, Израиль согласился ввести ежедневные четырехчасовые паузы в северной части Сектора Газа. Это будут делать для того, чтобы палестинцы с севера региона могли переместиться на юг.

Напомним, что ЦАХАЛ полностью оцепил город Газа, а сам анклав разделил на две части. Над севером Сектора Газа Хамас потерял контроль.

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