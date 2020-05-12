От государства не получили ничего, – Садовой объяснил, откуда Львов будет принимать деньги

С 11 мая во Львове частично ослабили карантин, ограничительные меры там будут смягчать или отменять постепенно. Где город будет брать деньги, которые недополучит в бюджет из-за длительного карантина – читайте дальше.

Мэр Львова Андрей Садовой пояснил, что в городе – поступательный выход из карантина. Если все открыть в один день, это может обернуться катастрофой. Например, резким увеличением новых случаев COVID-19, так было в других странах. Об этом он рассказал в прямом эфире 24 канала.

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Политик подчеркнул, что именно сейчас взяли на себя всю ответственность – и финансирование, и помощь врачам, и покупку оборудования. Во Львове, например, врачам еще в апреле заплатили по 10 тысяч гривен. А медработникам, заболевшим COVID-19, выплатили по 20 тысяч.

По словам городского головы Львова, городской бюджет недополучит примерно до 2 миллиардов гривен по результатам 2020 года.

Единственная надежда, что бизнес восстановится и начнет платить налоги. Учитывая, что город является партнером ЕБРР, и они должны нам помочь. От государства мы ничего не получили. Думаю, и не получим. Дай Бог, чтобы просто не мешали в той ситуации,

– отметил Садовый.

И подчеркнул: важно, чтобы центральная власть поняла, насколько города являются сегодня фундаментом для государства. Он также подчеркнул, что основными донорами львовской медицины фактически являются бюджет города и местный бизнес.

Справка. По состоянию на 12 мая во Львове и на Львовщине – 825 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 22 – летальные, 158 – выздоровел.

Отметим, что во Львове уже разрешили работу парикмахерских и салонов красоты и частных стоматологических кабинетов. 15 мая планируют открыть магазины одежды и обуви – при условии, что не будет обострения ситуации с COVID-19.

Садовой заверил, что все послабления и решение относительно ограничительных мер сообщают местным предпринимателям. Однако 12 мая возле здания городского совета состоялся пикет – по словам Садового, акцию финансировали несколько партий. И когда он объяснил людям ситуацию, все разошлись.

Партии пытаются на этом зарабатывать себе авторитет себе. Я бы партийным лидерам порекомендовал поехать в инфекционную больницу и посмотреть, в каком состоянии там находятся больные. Чтобы, возможно, их амбиции немного спали,

– подчеркнул он.

И подчеркнул, что зарабатывать себе авторитет, говоря людям неправду – недостойно.