"От Киева до Закарпатья": Тищенко забыл об остальной Украине, когда поздравлял с Днем Соборности

Николай Тищенко оконфузился поздравлением в соцсети ко Дню Соборности Украины. "Слуга народа" почему-то вспомнил лишь о части нашей страны.

22 января он опубликовал в фейсбуке сообщение с поздравлением. Политик проиллюстрировал его коллажем со своей фотографией, логотипом "Слуги народа" и сине-желтой лентой.

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Что не так с поздравлением Тищенко

Соответствующее сообщение появилось на странице Тищенко в соцсети в 11:20. Как свидетельствует история изменений, после этого нардеп несколько раз редактировал написанное. Первая версия поздравления была такой: "С Днем Соборности Украины. Мы единое, сильное и независимое государство! Продолжаем сшивать Украину вместе".

Впоследствии после слов о сильном и независимом государстве политик добавил:. Почему-то он вспомнил лишь о части страны.

Похоже, когда он понял, что это – не корректно, то поспешил снова исправиться. Наконец, Тищенко вернулся к первому варианту приветствия, но добавил в публикацию несколько хештегов.



Такое поздравление было на странице у Тищенко / Скриншот



Финальная версия приветствия политика / Скриншот

Предыдущие "фейлы" Тищенко

На Рождество нардеп от "Слуги народа" поздравил украинцев с "воскресешием Христовым". Сообщение с такими словами оставалось на его фейсбук-странице в течение 2 часов, пока его не исправили.

Ранее Николай Тищенко оговорился, что "вакцинировался ковидом". Хотя, после этого политик таки исправился и объяснил, что получил прививку препаратом Pfizer.

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