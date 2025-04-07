От "мавиков" до оптоволокна: Зеленский заявил об увеличении производства дронов в Украине

Владимир Зеленский вечером 7 апреля записал традиционное вечернее обращение к украинцам. В нем глава государства рассказал о масштабировании производства дронов в нашем государстве.

Будут производить в большем количестве все доступные дроны: от “мавиков” до оптоволокна. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение президента Украины.

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Что сказал президент о масштабировании производства дронов

Владимир Зеленский отметил, что в этот день провел Ставку Верховного Главнокомандующего. Там он заслушал доклады по производству дронов в Украине, и рассказал о максимальном увеличении производства летательных аппаратов.

Причем по всей линейке дронов: от "мавиков" до дальнобойных дронов, а также увеличиваем наши украинские, возможности для производства наземных роботизированных комплексов. Фактически нам нужен постоянный, стабильный рост производства и поставки в войска всех нужных частей беспилотного компонента, и на текущий год есть хорошие у нас перспективы,

– сказал президент.

Он заметил, что отдельно работу ведут по дронам на оптоволокне. Только с начала этого года появились более 20 новых сертифицированных образцов дронов с оптоволоконной системой управления.

"Уже 11 наших украинских предприятий освоили производство именно таких дронов, и задача – достичь наибольших масштабов производства и поставок из возможных. Сегодня я поручил заключить контракты по максимуму", – отметил украинский лидер.

Он также отметил, что положительная динамика есть также по "дипстрайкам". Конкретные цифры глава государства назвать не может, но отметил, что за этот год необходимый объем для наших Сил обороны будет обеспечен.

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Ситуация на фронте, в частности на Курщине и Белгородщине

Владимир Зеленский отметил, что заслушал отдельно доклад от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В частности, о ситуации на фронте и присутствие наших войск на Курщине и в Белгородской области.

Продолжаем вести активные действия в приграничных районах на территории врага, и это абсолютно справедливо – война должна возвращаться туда, откуда она пришла. Главная цель, по-прежнему, – максимально защитить нашу землю, защитить наши общины в Сумской и Харьковской области от российских оккупантов,

– рассказал глава государства.

Главком также доложил украинскому лидеру об активности наших подразделений именно по линии границы, также в так называемой серой зоне и непосредственно на территории врага.

"Важно, что благодаря храбрости и благодаря стойкости наших воинов в Курской области, благодаря всей Курской операции удалось уменьшить давление на других направлениях фронта, в частности в Донецкой области. Абсолютно важно по фронту и в дальнейшем уничтожать российскую технику, всю логистику, которой пользуется оккупант", – сказал Зеленский.

Президент также поблагодарил каждое наше подразделение, которое обеспечивает этот результат, наносит потери оккупанту и защищает наши украинские позиции. В частности:

57-й отдельной мотопехотной бригаде, которая почти год держит позиции в Волчанске;

25-й отдельной воздушно-десантной бригаде, 1-й и 425-й штурмовым полкам, которые защищают Покровское направление.

32-й отдельной механизированной бригаде – Покровское направление.

225-му штурмовому полку, который привлечен к действиям в Белгородской области.

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Работа на международной арене

Владимир Зеленский отметил, что Министр иностранных дел Украины докладывал ему сегодня о коммуникации с нашими партнерами, относительно всех мер в ответ на продолжение жестоких российских ударов.

Мы работаем на всех уровнях. Россия должна отвечать за эту войну. И это будет – в любой доступной форме,

– сказал президент.

Украинский лидер подчеркнул, что власть работает и по новым оборонных пакетов для Украины. Он также анонсировал подготовку соответствующих новостей.