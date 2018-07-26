От наркотиков не излечишься: Келли Осборн прокомментировала госпитализацию Деми Ловато

Известная британская певица и актриса Келли Осборн, которая является дочерью эпатажного рок-музыканта Оззи Осборна, прокомментировала госпитализации Деми Ловато после передозировки наркотиками.

О собственной борьбе с наркоманией и алкогольной зависимостью Келли Осборн рассказала в шоу Loose Women, пишет издание Daily Mail.

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Я никогда не буду говорить от имени Деми, потому что это будет неправильно. Я могу только рассказать о том, что пережила сама, и о том, что знаю по себе. Рецидив – одна из самых трудных вещей, с которыми мы сталкиваемся как наркоманы, которые лечились и вернулись к нормальной жизни. Люди должны знать, что реабилитация не поможет, это просто поможет вам стать на правильный путь. Ты никогда не излечишься. Вы всю жизнь будете стараться, делать все возможное, чтобы никогда не начать употреблять наркотики снова,

– заявила Келли.

Келли Осборн призвала молиться за Деми Ловато, как это сейчас делают другие американские знаменитости.

"Я не могу себе представить, что происходит с Деми, хотя я знаю, что значит, когда весь мир говорит о тебе, когда ты находишься в наиболее уязвимом состоянии. Люди должны просто проявлять любовь и молиться за нее и знать, что все будет в порядке", – отмечает певица.

Напомним, Деми Ловато попала в больницу после передозировки наркотиками, сейчас пришла в себя и жизни певицы ничего не угрожает. Ее представитель заявил, что Ловато не употребляла героин.