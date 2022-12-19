Отбили, но не на 100%, – в Киевской ОВА рассказали о последствиях третьей атаки через неделю

В ночь на 19 декабря россияне нанесли очередную атаку на Украину дронами-камикадзе. В частности, они в третий раз за неделю атаковали и столицу.

По состоянию на 10:51 утра известно, что последствия достаточно серьезны. Об этом рассказал глава Киевской ОГА Алексей Кулеба в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

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Последствия ночной атаки на Киевщину

Так, в результате атаки, к сожалению, есть трое пострадавших. Также повреждены частные дома и объекты критической инфраструктуры. Возможны перебои связи.

В настоящее время три района области отключены от электроснабжения, заживлена исключительно критическая инфраструктура. Речь идет о:

Обуховском,

Вышгородском,

Бучанском районах.

При этом ущерб был нанесен и вследствие попадания иранских "мопедов", и вследствие падения их сбитых обломков.

Именно поэтому никогда не следует пренебрегать собственной безопасностью и игнорировать извещение воздушной тревоги. Обязательно спускайтесь в укрытие или соблюдайте правила двух стен.

Могу констатировать, что очень хорошо отработало наше ПВО. Была большая серьезная атака. Военные прокомментируют со своей стороны, что именно происходило. Я могу только сказать о том, что почти все, что летело, было отражено, но, к сожалению, не на 100%,

– сообщил Алексей Кулеба.

Экстренные службы уже работают

По словам главы Киевской ОГА, на местах с ночи работают соответствующие службы.

И государственная служба чрезвычайных ситуаций, и энергетики все находятся на своих местах для того, чтобы как можно быстрее отремонтировать и починить систему, и вернуть электроэнергию потребителям.

– сообщил он.

Также для украинцев работают развернутые "Пункты несокрушимости". Там можно:

получить всю необходимую помощь,

зарядить мобильные телефоны,

получить необходимую помощь со связью.

"Помимо этого важно говорить также и о том, что на сегодняшний день мы видим, что работы ГСЧС и тех специалистов, которые должны сделать свою первоочередную работу, они завершены. И сейчас мы уже начинаем подходить к работам по восстановлению электроэнергии", – подчеркнул Алексей Кулеба.

Атака на Киев 19 декабря: главное