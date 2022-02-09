Отбить абсолютно реально, даже с марионетками Лукашенко, – Ярош о возможном наступлении России
Владимир Путин стягивает войска к границе Украины и пугает полномасштабным наступлением. Однако украинская армия абсолютно реально сможет его отбить, даже с марионеточными войсками Александра Лукашенко.
Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал командующий Украинской добровольческой армии и бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош. Сейчас Вооруженные Силы Украины готовы к широкомасштабному наступлению России значительно лучше, чем это было раньше.
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По словам Яроша, очень важно, чтобы к противостоянию агрессии было готово украинское общество и в первую очередь политическое руководство страны. Если такая готовность будет и не возникнет дестабилизационных факторов, которые могут расшатать это единство, то отразить наступление вполне возможно.
Мы способны отразить любое наступление России, включая марионеточные войска Лукашенко,
– заявил командующий Украинской добровольческой армии.
Как добавил Ярош, Путину и Лукашенко не стоит терять бдительность, ведь если войну будут вести на территории Украины, то она перекинется в Россию и Беларусь.
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"Первые лица" на 24 канале: смотрите видео
Возможное наступление России на Украину: последние новости
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