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Из-за чего образуются камни в почках: 3 основные причины

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Из-за чего образуются камни в почках
Из-за чего образуются камни в почках / healthlife.in.ua

Образование камней в почках может произойти из-за нарушения обмена веществ, в частности, изменения водно-солевого баланса и химического состава крови.

Нехватка воды

Одним из самых распространенных факторов, которые влияют на образование камней в почках, является нехватка питьевой воды в организме. Поскольку у большинства людей в почках есть отложения соли и песка – вывести их из организма поможет жидкость.

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Обычно, если организму не хватает жидкости, то моча имеет желтую или темно-желтую окраску – это может свидетельствовать о риске застоя песка. Если моча прозрачная или имеет соломенно-желтый цвет – с организмом все в порядке. Важно помнить, что чем больше жидкости (вода, натуральные соки и морсы) вы выпили – тем лучше будут работать почки.

Лечебную воду без консультации с врачом лучше не употреблять, ведь она насыщена минеральными веществами, а это может дать лишнюю нагрузку на почки и способствовать развитию болезни.

via GIPHY

Вредная еда

По статистике, 10-15 лет назад с мочекаменной болезнью сталкивались женщины после 35 лет и мужчины после 40, а сегодня за медицинской помощью обращаются пациенты 20-25 лет, болезнь серьезно "помолодела".

В молодежи камни образуются, обычно, из-за злоупотребления соленой, жирной, жареной, кислой и вредной пищи (фастфуд, чипсы, сладкая газированная вода, приправы).

Климат и жесткая вода

Концентрация соли в организме может увеличиваться из-за резкой смены климата, в частности, если зимой поехать отдыхать в экзотическую теплую страну, где средняя температура воздуха составит выше +25 градусов. Здесь усиливается потоотделение, поэтому важно увеличивать количество потребления воды.

А еще камни в почках образуются у людей, которые живут в регионах с жесткой водой. Если чувствуете боль в почках – немедленно обратитесь к врачу.

via GIPHY

К слову, семейный врач Александр Степанов рассказал о еще нескольких причинах развития мочекаменной болезни.

Что такое мочекаменная болезнь?Это заболевание, связанное с образованием мочевых камней в почках и мочевыводящих путях (мочевом пузыре и мочеточнике). Такая болезнь преимущественно поражает людей в возрасте от 20 до 50 лет.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровое питание Здоровье Здоровая жизнь Лечение
Источник: 24 Канал
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