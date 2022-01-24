Отдельных рейсов не будет, – спикер посольства США сказал, как дипломаты будут покидать Украину

В США предложили своим дипломатам уехать из Украины в случае новой агрессии России. Однако это не принудительная эвакуация и никакой паники нет.

Об этом в эфире 24 канала сказал представитель посольства США Дэниел Лангенкамп. Он заверил, что процесс выезда дипломатов из Украины – вполне упорядочен.

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Как будут покидать Украину

По словам Лангенкампа, семьи дипломатов просто приобретут билеты и полетят в Вашингтон и другие города США.

Нет специально запланированных отдельных авиарейсов для того, чтобы эвакуировать людей,

– заверил представитель посольства США.

Он подчеркнул, что сами дипломаты могут решать, хотят ли вернуться в США.

"В то же время глава дипломатической миссии США остается в Украине. Большая часть дипломатического персонала остается на месте", – отметил Лангенкамп.

Он добавил, что посольство продолжает работать с Украиной. Пример тесного сотрудничества – 200 миллионов долларов помощи безопасности, чтобы и в дальнейшем обеспечивать вооруженные потребности Украины.

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Эвакуация дипломатов из Украины

Кроме США, Германия также разрешила родственникам работников диппредставительств уехать из Украины.

Начала эвакуацию своих дипломатов из Киева и Австралия.

Япония обратилась к своим гражданам, которые сейчас находятся в Украине, и призвала их вернуться домой.

Франция также посоветовала своим гражданам воздержаться от поездок в Украину.

В то же время Польша, Эстония и Венгрия не собираются эвакуировать своих дипломатов.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.