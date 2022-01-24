Отдельных рейсов не будет, – спикер посольства США сказал, как дипломаты будут покидать Украину
Источник:24 канал
В США предложили своим дипломатам уехать из Украины в случае новой агрессии России. Однако это не принудительная эвакуация и никакой паники нет.
Об этом в эфире 24 канала сказал представитель посольства США Дэниел Лангенкамп. Он заверил, что процесс выезда дипломатов из Украины – вполне упорядочен.
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Как будут покидать Украину
По словам Лангенкампа, семьи дипломатов просто приобретут билеты и полетят в Вашингтон и другие города США.
Нет специально запланированных отдельных авиарейсов для того, чтобы эвакуировать людей,
– заверил представитель посольства США.
Он подчеркнул, что сами дипломаты могут решать, хотят ли вернуться в США.
"В то же время глава дипломатической миссии США остается в Украине. Большая часть дипломатического персонала остается на месте", – отметил Лангенкамп.
Он добавил, что посольство продолжает работать с Украиной. Пример тесного сотрудничества – 200 миллионов долларов помощи безопасности, чтобы и в дальнейшем обеспечивать вооруженные потребности Украины.
В посольстве США объяснили эвакуацию дипломатов: смотрите видео
Эвакуация дипломатов из Украины
- Кроме США, Германия также разрешила родственникам работников диппредставительств уехать из Украины.
- Начала эвакуацию своих дипломатов из Киева и Австралия.
- Япония обратилась к своим гражданам, которые сейчас находятся в Украине, и призвала их вернуться домой.
- Франция также посоветовала своим гражданам воздержаться от поездок в Украину.
- В то же время Польша, Эстония и Венгрия не собираются эвакуировать своих дипломатов.