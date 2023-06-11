Отдохнули на славу: россияне срочно выезжают после "хлопка" в пансионате Херсонской области
На Арабатской Стрелке в Геническом районе раздался мощный "хлопок". Сообщают, что попадание произошло по расположению российских военных. Также якобы пострадал Владимир Сальдо.
Во многих пабликах отметили, что удар был нанесен по отелю "Позитив", в котором якобы часто отдыхал гауляйтер Херсонщины. Однако подтвержденной информации, попал ли Сальдо под обстрел, нет. Об этом 24 Каналу рассказал журналист-международник Алексей Бурлаков.
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Это уже почти Крым
Он подтвердил, что попадание было в базу оккупантов. Из-за этого они массово эвакуируются из Арабатской Стрелки.
"А это уже почти Крым. Арабатская Стрелка – это та полоса, которая соединяет материковую Украину с временно оккупированным полуостровом. И это приятно, что россияне так далеко отходят", – отметил журналист.
Во время "хлопка" на Арабатской Стрелке мог пострадать гауляйтер Херсонщины: смотрите видео
Придет другой
Относительно того, что на самом деле произошло с Сальдо, информация противоречива. Так, пророссийский пропагандист Олег Царев подтвердил, что приспешник оккупантов попал под удар. По его словам, Сальдо якобы "жив" и "не ранен".
Сальдо стал уже "именем нарицательным", учитывая то, что он нес. В частности, про Арабатскую Стрелку. Он хотел на ней построить за несколько лет сверхсовременный город с казино и другими развлечениями.
– напомнил Бурлаков.
Однако если Сальдо исчезнет, по мнению журналиста, на самом деле ничего не изменится в управлении режима оккупантов. На его место придет такой же.
"К тому же это не первое покушение на Сальдо – предыдущее было летом прошлого года. И сейчас он снова наверняка трагически "выжил", – заметил журналист-международник.
Больше о "хлопке" на Херсонщине
- На Арабатской Стрелке в Херсонской области 10 июня местные жители слышали мощные взрывы.
- По сообщениям мэра Мелитополя Ивана Федорова, был нанесен удар по базе отдыха "Экспресс", где "отдыхали" оккупантов, а именно – по столовой. В результате обстрела были ликвидированы многие россияне. По словам Федорова, скорые не успевали вывозить раненых.
- В то же время, появилась информация о попадании под обстрел гауляйтера оккупированной Херсонской области Сальдо. Якобы он находился в гостинице "Позитив", куда также попала ракета. Он якобы получил ранения и в тяжелом состоянии попал в больницу. Однако подтверждения этой информации нет.
- Кстати 9 июня раздались взрывы в Геническе, где якобы находился также Сальдо. Но сразу после "хлопка" он уехал из города.