Отдохнули на славу: россияне срочно выезжают после "хлопка" в пансионате Херсонской области

На Арабатской Стрелке в Геническом районе раздался мощный "хлопок". Сообщают, что попадание произошло по расположению российских военных. Также якобы пострадал Владимир Сальдо.

Во многих пабликах отметили, что удар был нанесен по отелю "Позитив", в котором якобы часто отдыхал гауляйтер Херсонщины. Однако подтвержденной информации, попал ли Сальдо под обстрел, нет. Об этом 24 Каналу рассказал журналист-международник Алексей Бурлаков.

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Это уже почти Крым

Он подтвердил, что попадание было в базу оккупантов. Из-за этого они массово эвакуируются из Арабатской Стрелки.

"А это уже почти Крым. Арабатская Стрелка – это та полоса, которая соединяет материковую Украину с временно оккупированным полуостровом. И это приятно, что россияне так далеко отходят", – отметил журналист.

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Придет другой

Относительно того, что на самом деле произошло с Сальдо, информация противоречива. Так, пророссийский пропагандист Олег Царев подтвердил, что приспешник оккупантов попал под удар. По его словам, Сальдо якобы "жив" и "не ранен".

Сальдо стал уже "именем нарицательным", учитывая то, что он нес. В частности, про Арабатскую Стрелку. Он хотел на ней построить за несколько лет сверхсовременный город с казино и другими развлечениями.

– напомнил Бурлаков.

Однако если Сальдо исчезнет, по мнению журналиста, на самом деле ничего не изменится в управлении режима оккупантов. На его место придет такой же.

"К тому же это не первое покушение на Сальдо – предыдущее было летом прошлого года. И сейчас он снова наверняка трагически "выжил", – заметил журналист-международник.

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