Точное место пребывания сына неизвестно, – отец Протасевича о задержании

В Минске 23 мая задержали бывшего редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Сейчас место его пребывания неизвестно.
Отец задержанного Дмитрий Протасевич заявил, что этот случай был актом государственного терроризма и не имеет равных в истории всего европейского сообщества. Как он рассказал, по этому делу уже готовят обращение в Международный суд.
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Как семья узнала о задержании
По словам Протасевича, основную информацию об инциденте семья узнала из одного из телеграмм-каналов. Отец рассказал, что сейчас он делает все возможное, чтобы узнать, где находится его сын и в каком он состоянии.
Где он сейчас находится предположить не сложно, однако точное место пребывания нашего сына пока неизвестно,
– заявил он.
Журналист был угрозой для Лукашенко
Протасевич заявил, что для режима Лукашенко любая информация о том, что происходит в стране, является опасной. Как он отметил, его сын приложил немало усилий для того, чтобы хоть как-то изменить ситуацию в стране, поэтому и представлял определенную угрозу для власти.
"Любые проявления свободы слова или объективная информация сейчас очень болезненно бьют по режиму Лукашенко", – подчеркнул отец задержанного.
Темы Прямое проявление международного терроризма, – в ОП высказались о задержании Протасевича
Что известно о деятельности журналиста
По словам отца Протасевича, его сын в 2019 году покинул Беларусь, боясь преследования властей. Некоторое время он находился в Польше, а затем работал в Литве в штабе Светланы Тихановской.
Как рассказал отец журналиста, уже в августе 2020 года он вместе с женой покинул Беларусь. По его словам, они боялись, что из-за действий сына их могут использовать как политических заложников.
Отец Протасевича рассказал о задержании сына: смотрите видео
Задержание Протасевича: что известно
- В аэропорту "Минск" 23 мая приземлился самолет компании Ryanair, в котором находился бывший редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. После этого его задержали.
- Украина требует, чтобы Беларусь немедленно освободила Протасевича. Инцидент назвали наступлением на свободу слова.
- На задержание журналиста также отреагировал президент Литвы Гитанас Науседа. Он требует от Беларуси немедленно освободить активиста.
- В ходе саммита Евросоюза, который стартует 24 мая, обсудят принудительную посадку самолета с Протасевичем на борту.
- В то же время в США заявили, что Беларусь поставила под угрозу жизни более 120 человек ради давления на СМИ.