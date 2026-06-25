Севастополь в темноте: там ввели режим временного ограничения электроснабжения

В четверг, 25 июня, на временно оккупированной территории Крыма, в частности в Севастополе, ввели режим временного ограничения электроснабжения. Такие меры связаны с перегрузкой электросетей за пределами региона.

Об этом сообщил гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев.

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В оккупированном Севастополе внезапно пропало электроснабжение. По словам местных жителей, никаких предварительных графиков отключений или официальных предупреждений не было.

Впоследствии местные оккупационные власти объяснили, что ограничения ввели из-за перегрузки электросетей за пределами региона. По их словам, это якобы было необходимо, чтобы предотвратить возможную аварию во всей энергосистеме.

По команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО "СО ЕЭС") в Севастополе введён режим временного ограничения электроснабжения,

– написал Развожаев.

В то же время гауляйтер добавил, что графика отключений пока нет, а также призвал жителей города не включать мощные электроприборы.

Дроны атаковали Крым

В ночь на 25 июня ударные беспилотники атаковали временно оккупированный Крым – взрывы были слышны в нескольких районах полуострова, в частности в Симферополе, Севастополе, Евпатории, Ялте, а также в Первомайском и Красноперекопском районах.

По предварительным данным, дроны поразили районы Балаклавской и Таврической теплоэлектроцентралей. Интересно, что после взрывов в нескольких населенных пунктах были зафиксированы перебои с электроснабжением.