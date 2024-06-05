Почему в разных областях украинцам выключают свет на разное количество часов: объяснение Укрэнерго

Последние несколько недель Украина снова живет с ограничениями электроэнергии. Ситуация в каждом регионе отличается: потребителям отключают электроэнергию на разное количество часов.

Причину этого объяснил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он также прокомментировал, как на продолжительность отключений влияют лимиты объемов энергопотребления.

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Причина – "областная специфика"

Кудрицкий отметил, что продолжительность отключений и лимиты объемов потребления электроэнергии зависят от специфики каждой области. Учитывать эти особенности – главная задача при составлении графиков отключений.

Также глава Укрэнерго добавил, что отключения зависят от количества критической инфраструктуры в регионе.

Надо понимать, что разные области могут иметь разный процент критической инфраструктуры в своем потреблении. Это сильно будет влиять на то, какой график отключений будет, например, у населения,

– сказал он.

Так, есть области, где сильно развита промышленность, а есть области, в которых большая доля потребления приходится именно на население и малых небытовых потребителей. Как пример, Запорожская и Закарпатская области, соответственно.

"И ясно, что даже когда ты пропорционально на эти области распределяешь лимиты, эффект для жителей может быть разным. Вся эта система – она призвана, с одной стороны пропорционально распределить имеющуюся электроэнергию, а с другой – еще немного учесть "областную специфику", – добавил Кудрицкий.

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