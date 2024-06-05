Почему в разных областях украинцам выключают свет на разное количество часов: объяснение Укрэнерго
Источник:Владимир Кудрицкий
Последние несколько недель Украина снова живет с ограничениями электроэнергии. Ситуация в каждом регионе отличается: потребителям отключают электроэнергию на разное количество часов.
Причину этого объяснил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он также прокомментировал, как на продолжительность отключений влияют лимиты объемов энергопотребления.
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Причина – "областная специфика"
Кудрицкий отметил, что продолжительность отключений и лимиты объемов потребления электроэнергии зависят от специфики каждой области. Учитывать эти особенности – главная задача при составлении графиков отключений.
Также глава Укрэнерго добавил, что отключения зависят от количества критической инфраструктуры в регионе.
Надо понимать, что разные области могут иметь разный процент критической инфраструктуры в своем потреблении. Это сильно будет влиять на то, какой график отключений будет, например, у населения,
– сказал он.
Так, есть области, где сильно развита промышленность, а есть области, в которых большая доля потребления приходится именно на население и малых небытовых потребителей. Как пример, Запорожская и Закарпатская области, соответственно.
"И ясно, что даже когда ты пропорционально на эти области распределяешь лимиты, эффект для жителей может быть разным. Вся эта система – она призвана, с одной стороны пропорционально распределить имеющуюся электроэнергию, а с другой – еще немного учесть "областную специфику", – добавил Кудрицкий.
Ситуация в энергосистеме: последние новости
- Украина уже потеряла более 30 гигаватт мощностей. По последним подсчетам, збитки последних российских обстрелов превышают 1 миллиард долларов.
- Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что Россия уничтожила тепловую генерацию Украины, которая существовала еще со времен СССР. Поэтому ее нужно восстанавливать в том же виде, в котором она была, или ориентироваться на зеленую энергетику и соответствовать европейскому курсу.
- Кроме того, украинцам придется платить за свет больше. Так, с 1 июня тариф на электроэнергию для населения вырос почти в 2 раза. Эксперт Владимир Омельченко объясняет это, в частности, отсутствием возможности у "Энергоатома" и "Укрэнерго" финансировать разницу между рыночной ценой электроэнергии и тарифами для населения.
- А гендиректор YASNO Сергей Коваленко одновременно считает, что украинцам стоит готовиться к сложной зиме. Ведь часть объектов энергосистемы не подлежит ремонту, а Россия может и в дальнейшем осуществлять обстрелы.