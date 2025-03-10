Если бы Маск отключил Украине Starlink: полковник запаса ответил, посыпался ли бы фронт
Илон Маск заявил, что если он отключит Starlink Украине, то весь Украинский фронт посыплется. Однако на самом деле изменения будут другие.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Маск немного преувеличил в своем заявлении. На линии фронта изменится несколько вещей.
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Как на самом деле изменится фронт в случае отключения Starlink
По словам полковника, если бы Маск отключил Украине Starlink, ВСУ бы отказались он наступательных действий. Отдельные группы военных были бы вынуждены "тихо заходить и возвращаться обратно", но для таких операций тоже нужно бы было время на подготовку.
Маск немного преувеличивает с тем, что фронт посыплется. Не посыплется. Сейчас весь фронт, кроме Курской области, где у нас нет фортификаций, стабилизировался. Даже при отключении фронт выстоит,
– подчеркнул Свитан.
Полковник добавил, что отключение Starlink также повлияет на потери – если украинские военные перестанут бить в тыл врагу, россияне будут пополнять личный состав, технику и боеприпасы.
Напомним, что после заявления Макса об отключении Starlink госсекретарь США Марко Рубио опроверг такое сообщение. Отреагировал также и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который подчеркнул, что Starlink для Украины оплачивает Министерство цифровизации Польши, и в случае ненадежности SpaceX придется искать других поставщиков.
Интересно, что после угрозы Маск заявил, что Starlink никогда не выключит свои терминалы в Украине, даже если он не согласен с политикой украинских властей. Он заметил, что мир неправильно понял его предыдущие слова.