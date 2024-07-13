Отключение света 14 июля: как будут действовать графики завтра
Источник:Укрэнерго
В воскресенье, 14 июля, графики отключения света будут действовать все сутки. Ночью и после обеда ограничения усилят.
Завтра, 14 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток, передает 24 Канал.
Смотрите также Ограничения больше, чем прогнозировалось: какая ситуация в энергосистеме 13 июляОбратите внимание! О графиках отключения света и ситуации с электроэнергией оперативно рассказываем в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы узнавать обо всем первыми.
Как будут выключать свет завтра
В Укрэнерго сообщили, что в это воскресенье отключения света будут применять в течение всех суток.
С 7:00 до 15:00 облэнерго будут применять две очереди отключений. В остальные часы будут действовать три очереди отключений одновременно,
– заявили в Укрэнерго.
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Кстати, сегодня, в субботу, облэнерго будут применять три очереди отключений с 14:00 до конца субботы. В Укрэнерго объяснили, что причина усиления ограничений – аномальная жара и выше прогнозного уровень потребления.