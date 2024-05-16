По всей Украине 17 мая снова будут отключения света: будут ли действовать графики

В Украине с 16 мая начались стабилизационные отключения электроэнергии у потребителей. В конце концов почасово будут выключать свет у граждан по всей территории страны и 17 мая.

В Укрэнерго отметили, что графики для потребителей по всей Украине будут продолжать действовать. Отключения связаны с дефицитом электроэнергии в нашем государстве.

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Украинцам почасово будут продолжать выключать свет

Компания Укрэнерго отметила, что графики почасовых отключений для бытовых и промышленных потребителей будут действовать по всей Украине с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00. Диспетчерский центр Укрэнерго уже довел до облэнерго лимиты потребления для каждого региона.

Получить информацию о том, как именно будут действовать ограничения потребления в вашем регионе, можно будет в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях,

– отметили в компании.

Среди причин ограничений – увеличение потребления электроэнергии во время похолодания. По словам представителей Укрэнерго, мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дронных атак, осуществленных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта.

"Объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", – объяснили в Укрэнерго.

В Укрэнерго объяснили, будут ли выключать свет ежедневно

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что дефицит в энергосистеме, вероятно, будет возникать периодами. По его словам в течение достаточно длительного периода времени, и весной, и летом, и зимой, у нас будут периоды дефицита электроэнергии, когда придется применять отключение потребителей.

Кудрицкий добавил, что для того, чтобы избежать дефицита в энергосистеме, надо восстановить мощности электростанций. Также необходимо время, чтобы разработать новую генерацию, которая будет децентрализованной, более безопасной и устойчивой для атак.

В то же время председатель правления НЭК "Укрэнерго" отметил, что на следующей неделе ситуация с электроэнергией в Украине может улучшиться. Ведь температура со следующей недели должна повыситься, что ограничит пользование потребителями электронагревательных приборов.