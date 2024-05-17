Будут ли отключения света в субботу, 18 мая: детали от Укрэнерго

Уже в течение нескольких дней в Украине применяют стабилизационные отключения. В Укрэнерго объяснили детали относительно ограничений в субботу, 18 мая.

Подобные меры осуществляют для урегулирования дефицита в нашей энергосистеме. Ведь последние вражеские удары по критической инфраструктуре нашего государства вызвали ощутимые последствия.

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Будут ли ограничения

По данным Укрэнерго, в субботу, 18 мая, по всей территории Украины с 19:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Зато ограничения для бытовых потребителей не прогнозируются.

НЭК "Укрэнерго" сообщает только временные границы, в которые действуют графики почасовых отключений – то есть возможно ограничение потребления при превышении регионом определенных лимитов. Информацию, будут ли применены отключения и когда именно в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

В Укрэнерго также отметили, что причиной ограничений являются последствия пяти ракетно-дронных атак, осуществленных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта. Вследствие повреждений украинские электростанции не могут производить столько же электроэнергии, как это было до атак.

На сегодня объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. В то же время энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Накануне ограничения действовали и для бытовых потребителей