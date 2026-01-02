Подробности передает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Какой будет ситуация со светом 3 января?
Как сообщили энергетики, ввиду последствий российских ракетно-дронных атак на энергообъекты, в большинстве областей Украины будут применяться графики почасовых отключений.
Для промышленных потребителей также будут вводить графики ограничения мощности.
Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе,
– говорится в сообщении.
В Укрэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме может измениться. Там также призывают потребителей использовать электроэнергию экономно.
Враг бьет по энергетике: последние новости
В ночь с 31 декабря на 1 января российские войска осуществили массированную атаку беспилотниками по энергетическим объектам в нескольких регионах Украины, в результате чего по состоянию на утро 1 января значительное количество потребителей в некоторых областях осталось без электроснабжения.
В частности, из-за масштабного удара дронами типа "Шахед" на Волыни более 100 тысяч абонентов потеряли электроэнергию.
Кроме того, противник применял баллистические ракеты с кассетными боеприпасами для обстрелов Одесской области. Основной акцент атак пришелся на портовую инфраструктуру и логистические объекты, из-за чего в Одессе электроснабжение может отсутствовать до 20 суток, а электротранспорт полностью не функционирует.