Подробности передает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Какой будет ситуация со светом 3 января?

Как сообщили энергетики, ввиду последствий российских ракетно-дронных атак на энергообъекты, в большинстве областей Украины будут применяться графики почасовых отключений.

Для промышленных потребителей также будут вводить графики ограничения мощности.

Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе,

– говорится в сообщении.

В Укрэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме может измениться. Там также призывают потребителей использовать электроэнергию экономно.

