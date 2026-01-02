Подробиці передає 24 Канал із посиланням на Укренерго.
Якою буде ситуація зі світлом 3 січня?
Як повідомили енергетики, зважаючи на наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, в більшості областей Україні будуть застосовуватися графіки погодинних відключень.
Для промислових споживачів також вводитимуть графіки обмеження потужності.
Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні,
– йдеться у повідомленні.
В Укренерго зауважують, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Там також закликають споживачів використовувати електроенергію ощадливо.
Ворог б'є по енергетиці: останні новини
У ніч з 31 грудня на 1 січня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по енергетичних об'єктах у кількох регіонах України, внаслідок чого станом на ранок 1 січня значна кількість споживачів у деяких областях залишилася без електропостачання.
Зокрема, через масштабний удар дронами типу "Шахед" на Волині понад 100 тисяч абонентів втратили електроенергію.
Окрім того, противник застосовував балістичні ракети з касетними боєприпасами для обстрілів Одещини. Основний акцент атак припав на портову інфраструктуру та логістичні об'єкти, через що в Одесі електропостачання може бути відсутнє до 20 діб, а електротранспорт повністю не функціонує.