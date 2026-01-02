Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Львівобленерго".

До теми Світла не буде у низці регіонів: графіки відключень на 2 січня для всіх областей України

Що відомо про знеструмлення у Львівській області?

У "Львівобленерго" зазначили, що від негоди постраждали Дрогобицька, Бориславська, Стрийська, Сколівська, Буська та Перемишлянська громади.

Енергетики ліквідовують наслідки негоди на Львівщині. Відновлюють електроживлення споживачам 19 бригад "Львівобленерго" у складі 81 працівника, залучено 28 одиниці техніки,

– йдеться у повідомленні.

У компанії також наголосили, що протягом дня у Львові та області будуть пориви вітру зі швидкістю 17 – 22 метри на секунду. Тому слід пам'ятати про правила безпеки:

Не наближатися до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менш як 8 метрів – це смертельно небезпечно;

Відходити з небезпечної зони потрібно "гусячим кроком": зведіть ступні разом, не відривайте їх одна від одної та від землі, пересувайтеся дрібними ковзними кроками:

Організуйте охорону місця обриву проводу, щоб туди ніхто не потрапив, до приїзду оперативно-виїзної бригади "Львівобленерго".

Зверніть увагу! У "Львівобленерго" закликали громадян, у разі виявлення місць обриву відразу повідомляти про ситуацію за номерами: 0-800-30-15-68 (цілодобово, безкоштовно) або на інші номери кол-центру: 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68.



Якщо ж через негоду впали дерева чи травмувались люди, телефонуйте в екстрені служби: 101, 112 або 103.

У яких областях є перебої зі світлом через російські удари?