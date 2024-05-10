В Украину идет похолодание: в Минэнерго объяснили, повлияет ли это на отключение света

В Украину надвигается похолодание: дневная температура немного снизилась, по ночам бывают заморозки, людям приходится чаще включать электроприборы, чтобы согреться. Впрочем, маловероятно, что это повлияет на ситуацию с отключением света.

Сейчас в энергосистеме Украины есть ощутимый дефицит в вечерние часы, когда нет возможности балансировать сеть возобновляемой энергетикой. Об этом рассказала Светлана Гринчук в эфире национального телемарафона, передает 24 Канал. Поэтому желательно переносить использование энергоемких приборов на дневные и ночные часы, что упростит балансировку сети энергетиками.

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Повлияет ли похолодание на отключение

Заместитель министра энергетики отметила, что энергокомпании пытаются покрывать дефицит быстрыми ремонтами, где это возможно, и аварийным импортом от стран-соседей. Похолодание же ожидается не критическое, поэтому энергетики не прогнозируют сильного роста потребления.

Пока нет сильного повышения температуры, мы не прогнозируем значительный рост потребления. Пытаемся использовать этот период для подготовки к росту потребления в пиковые часы,

– говорит Светлана Гринчук.

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