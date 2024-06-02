Опять отключения: в Укрэнерго сообщили, как будут выключать свет 3 июня

Враг не прекращает атаковать энергетические объекты, поэтому в Украине начали выключать свет. Так, графики будут действовать и в понедельник, 3 июня.

Во время массированной атаки 1 июня враг снова бил по энергетике. Кроме того, оккупанты также атаковали 2 теплоэлектростанции и 2 гидроэлектростанции.

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Как будут выключать свет 3 июня

В Укрэнерго сообщили, что в течение суток 3 июня будут действовать графики отключения света. Лимиты установлены в течение всех суток, поэтому с 00:00 и в течение всего дня будут действовать лимиты на потребление.

Так, если украинцы будут потреблять больше электроэнергии и превышать лимиты, то облэнерго могут применять как для бытовых, так и для промышленных потребителей графики почасовых отключений. Впрочем, энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, ограничивать не будут.



Будут ли выключать свет 3 июня / Инфографика Укрэнерго

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