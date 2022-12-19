Почти полностью отключают все три группы одновременно: какая сейчас ситуация со светом в Киеве

Дефицит электроэнергии в столице значителен, поэтому привычные графики отключения света не действуют. Жителей Киева предупредили, что неизвестно, когда удастся вернуться к плановым стабилизационным отключениям.

В ночь на 19 декабря российские оккупанты атаковали столицу нашего государства дронами-камикадзе, из-за чего ситуация в энергосистеме сейчас крайне тяжелая. Генеральный директор компании YASNO отметил, что все три группы отключат одновременно.

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Сколько может не быть света в Киеве

По словам Коваленко, электроэнергии нет в домах киевлян в значительной части правого берега и кое-где – в области. Однако в целом страдают все районы. Кроме того, он ответил на вопрос, как долго будут продолжаться отключения.

Реальны ли сейчас длительные отключения в Киеве? Да, 10 часов без света – это, к сожалению, реальность на сегодняшний день. Как быстро вернемся к стабилизационным – предсказать трудно,

– написал он в Фейсбуке.

Кроме того, руководитель центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире телемарафона сказал, что в ближайшие несколько дней ситуация с графиками будет очень сложной. Нужно и морально, и физически готовиться к аварийным отключениям.

Он отметил, что зимой из-за морозов люди используют больше электроэнергии, из-за чего есть ее дефицит. А также, конечно, усугубляют положение энергосистемы атаки россиян на критическую инфраструктуру.

На устранение повреждений требуется не менее нескольких дней. Даже чтобы просто минимизировать влияние этих повреждений,

– сказал эксперт.

Каков дефицит электроэнергии в столице

Энергетики прежде всего пытаются заживить критическую инфраструктуру – то есть больницы, водоканалы, метро. По состоянию на вечер 19 декабря свет есть всего у 20% населения.

Во время открытия елки в Киеве мэр города Виталий Кличко пообщался с журналистами и ответил на вопрос о том, какой дефицит энергетических мощностей в столице.

В результате атак, которые были сегодня утром, некоторые из дронов повредили энергосистему города Киева и области. В связи с этим мы наблюдаем увеличение дефицита электроэнергии до 50 процентов,

– отметил Кличко.

В связи с этим следует сказать, что рано или поздно, но украинским специалистам удастся заживить энергетическую систему, а Вооруженным Силам ликвидировать оккупантов, без устали разрушающих наши подстанции и сети. А пока вся страна фактически на генераторах и пытается выживать в условиях частичных блэкаутов.