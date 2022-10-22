В Киевской области начали отключать свет: перечень населенных пунктов

Регулярные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры заставляют совершать аварийные отключения света. Так, в Киевской области начали прекращать подачу электроэнергии в ряде населенных пунктов.

Как отмечают в НЭК Укрэнерго, стабилизационные отключения света начались в Киевской области в 08:38. Рассказываем дальше, в каких районах и сколько придется сидеть без света.

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Сидеть без света придется до 4 часов

Выключать свет по группам. Населенные пункты Киевщины поделены условно на две такие. Соответственно, они и будут чередоваться: в одной свет будет, в другой в то время – нет.



График выключения света по группам будет таким.

Населенные пункты, в которых будут выключаться свет

К первой группе относятся: Барышевское, Бориспольское, Бородянское, Броварское, Ирпинское, а также Бучанское направления.

Барышевское, Бориспольское, Бородянское, Броварское, Ирпинское, а также Бучанское направления. Ко второй группе – Згуровский, Киево-Святошинский, Вышгородский, Макаровский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Яготинский, Иванковский, а также Чернобыльский участки.

С полным перечнем населенных пунктов можно ознакомиться по этой ссылке. Для удобства рекомендуем вводить в поиске название вашей деревни, поселка или городка.

Следует понимать, что отключение света в вашем населенном пункте может повториться в течение суток. Но не раньше чем через 4 часа. К примеру, если в вашем доме не было электроэнергии с 10 по 14 часов, то повторное стабилизационное отключение может быть и с 18:00 до 22:00, и с 02:00 до 06:00. К этому следует быть готовым.

Для минимизации дискомфорта, связанного с отключением электроэнергии, жителей призывают бережно относиться к использованию света. В частности, в промежутке между 17:00 и 23:00. Это позволит снизить нагрузку и как можно скорее устранить возникающие проблемы в сети.



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