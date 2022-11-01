В Киевской области без света тысячи человек: в ОВА анонсировали плановые отключения
Источник:Алексей Кулеба
В Киевской области продолжается отключение электроэнергии. Сегодня ситуация со светом в регионе сложная.
Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба. По его словам, наши энергетики работают круглосуточно и делают невероятное.
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Какая ситуация со светом в Киевской области
Как рассказал Кулеба, в настоящее время в Киевской области около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения. В 6:15 утра по региону начались плановые стабилизационные отключения.
По словам главы региона, отключение света будет продолжаться в течение дня, график можно посмотреть на сайте ДТЭК.
Мы будем делать максимум и согласовывать график, чтобы он придерживался реалистической картины,
– отметил Кулеба.
Также глава ОВА попросил жителей Киевщины не терять время, когда есть электроэнергия. Поэтому нужно заряжать телефоны и павербанки.
"Пока ситуация сложная. Я уверен, что только вместе мы сможем пройти этот сложный этап и победить врага. Я благодарен жителям области за понимание и за то, что держат энергетический фронт", – добавил Кулеба.
Кулеба рассказал о ситуации со светом в Киевской области: смотрите видеоОбратите внимание! Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявлял, что после первых двух атак в октябре энергетики уже использовали запас находившегося на складах оборудования. По его словам, определенное количество оборудования смогли приобрести. Впрочем, его стоимость достигает сотен миллионов долларов.
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Отключение света запланировано:
- в Киеве,
- Киевской,
- Черниговской,
- Черкасской,
- Житомирской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Полтавской области.
Из-за России в Украине отключают свет
- Накануне Россия нанесла удар по Киеву, в результате чего в столице начались перебои со светом и водоснабжением.
- Также оккупанты попали по объектам инфраструктуры Черкасской области и Запорожья. Кроме того, ракеты российских террористов попали в энергетический объект в Кировоградской области.
- Еще российские захватчики нанесли ракетные удары по энергетическим объектам в Днепре и Павлограде. Разрушения на местах попадания были серьезными.
- Министр энергетики Герман Галущенко ранее сообщил, что ракетным обстрелам подверглись электрические подстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации. В результате массированной атаки произошло частичное обесточивание.
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