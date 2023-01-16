Установлены лимит и возможные почасовые отключения: какая ситуация со светом во Львовской области

Россия 14 января нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. В ходе обстрелов она попала, в частности, по критической инфраструктуре в разных городах Украины.

Прилеты зафиксировали также и во Львовской области. Следовательно, очередной теракт страны-агрессорки не мог не повлиять на поставку потребителям электроэнергии.

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Лимит потребления электроэнергии

Поэтому, соответственно, НЭК "Укрэнерго" было вынуждено скорректировать лимиты поставки света. Их определяют, учитывая общую ситуацию в энергосистеме Украины.

Лимит формируется и применяется в случае, когда потребление больше, чем возможности производить и доставлять электроэнергию. Эта ситуация связана с последствиями обстрелов россиянами электростанций и подстанций, которые из-за повреждений не могут работать в режиме, какой был до войны.

– объяснили в "Львовоблэнерго".

В "Львовоблэнерго" подчеркнули, что при любом превышении лимита энергетики будут вынуждены применять график почасовых отключений.

Графики почасовых отключений

Отметим, что 16 января лимит Львовской области и города составит 530,5 мегаватт. Чтобы избежать или минимизировать возможность отключений, необходимо подходить к использованию электроэнергии с умом.

Просим всех рационально пользоваться электроэнергией,

– призвали во "Львовоблэнерго".



Умное использование энергоемких приборов / Инфографика 24 канала

Однако, чтобы отсутствие света не застало вас врасплох, вы можете узнать заранее, когда по вашему адресу может пропасть электроэнергия. Для этого нужно узнать, к какой группе отключения относится ваш дом и сверить ее с графиком.

Узнать и группу отключения, и актуальные графики вы можете:

Графики отключения электроэнергии, актуальные по состоянию на 16 января / "Львовоблэнерго"

Какая ситуация за светом по Украине: коротко