Массовые обесточивания на Прикарпатье: энергетики объяснили причину
Из-за погодных условий на Прикарпатье 7 января произошло массовое обесточивание в нескольких районах области. Самая сложная ситуация сейчас на Долинщине, Рожнятовщине и в горных районах.
Ночью и утром фиксировали порывы юго-западного ветра до 25-30 м/с. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Прикарпатьеоблэнерго".
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Непогода повредила линии электропередачи
Из-за падения опор и повреждения проводов на воздушных линиях 6-10 кВ полностью обесточены 4 населенных пункта, еще 10 остались без света частично.
Отключения произошли в Долинской, Рожнятовской, Косовской, Верховинской и Коломыйской громадах.
Массовые аварии и обрывы также на линиях 0,4 кВ:
- в Косовской общине – 156 погашений,
- в Верховинской общине – 34 погашения,
- в Долинской общине – 126 погашений,
- в Рожнятовской общине – 88 погашений,
- в Коломыйской общине – 20 погашений,
- в Надворной – 50 погашений,
- в Яремче – 30 погашений.
Над восстановлением электроснабжения работают более 20 бригад энергетиков. Они прилагают максимум усилий, чтобы вернуть свет в каждый дом до конца светового дня.
К слову, утром 2 января часть Прикарпатья также была обесточена из-за непогоды. Тогда без света осталось 10 населенных пунктов Ивано-Франковской области.