Как теплая погода помогла энергетической системе: эксперт назвал положительные факторы

С конца декабря в Украине началось сильное потепление. Теплая погода помогает украинским специалистам наладить работу нашей энергетической системы.

А именно в части проведения ремонтов и обновления оборудования энергосистемы. Об этом 24 Каналу рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Важно Отключение света в Украине сегодня: графики и перечень городов

Как теплая погода помогает энергосистеме

Директор Центра исследований энергетики сообщил, что ремонт энергетической системы продолжается круглосуточно и не зависит от погоды. Впрочем, в теплую погоду он проходит намного проще и быстрее.

Так, в основном ремонт энергетического оборудования происходит под открытым небом, а сейчас для работы специалистов есть комфортные и теплые условия.

Кроме того, в результате "плюсовой" температуры снижаются расход топлива, угля и газа. Поэтому украинцы смогут увереннее себя чувствовать относительно следующих месяцев, которые будут непростыми. Так, вскоре нам могут понадобиться все имеющиеся резервы.

Сейчас эта погода очень помогает нам, в частности экономить топливо и увеличить наши резервы и одновременно работать над тем, чтобы люди получали электричество,

– объяснил директор Центра исследований энергетики.

Харченко объяснил, как теплая погода помогает энергосистеме: смотрите видео

Какая ситуация со светом: коротко