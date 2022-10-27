Отключение света в Украине 27 октября: графики по городам и областям

В низких областях Украины, в четверг, 27 октября, ожидаются веерные отключения электроэнергии. Когда в вашем городе могут отключить свет – узнайте ниже.

В октябре российские военные ракетными ударами и атаками дронов повредили почти 40% электростанций в Украине . Аварийные бригады продолжают ликвидировать последствия обстрелов, из-за чего и происходит отключение света, пишет 24 канал .

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Отключение света в Киеве и Киевской области

В столице Украины в 5.38 начались стабилизационные отключения света. Все потребители электроэнергии Киева разделены на 3 группы. Каждая будет отключаться в указанный промежуток времени.

. Ремонтные бригады прилагают усилия, чтобы отключения продолжались не более 4 часов. Однако из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжения может отсутствовать более длительное время. Узнать

График потенциальных отключений света в Киеве

Также с 5.38 начались стабилизационные отключения света в Киевской области. Список населенных пунктов, к которым может относиться такое отключение, размещен по этой ссылке .

График потенциальных отключений света в Киевской области

Света не будет в Черкасской области

В Черкасской области применены графики аварийных отключений с 5:52. Сообщается, что отключаться от электропитания не будут социально значимые объекты.

С 7 утра в Черкасской области введены графики ограничения электроэнергии. С 9 часов будут введены графики ограничения мощности в полном объеме.

Когда не будет света в Одесской области

. Информацию о плановых, внеплановых, аварийных отключениях и применениях ГАВ можно узнать с помощью паблик аккаунта Viber, чат-бота Telegram и личного кабинета потребителя

С 8 утра начались веерные отключения электроэнергии в Одесской области. Отключение каждого клиента будет продолжаться до 4 часов. Однако оно может повториться в течение суток через 4 часа, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений.

График потенциальных отключений света в Одесской области

Когда и где не будет света в Киеве

. Для того чтобы поддержать энергосистему, потребляйте электроэнергию экономно – включайте энергоемкие приборы поочередно, максимально снизьте потребление электроэнергии утром с 6:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00.

Мэр Ровно Александр Третьяк опубликовал график плановых отключений электроэнергии в Ровно на 27 октября. В Ровно потребители разделены на три группы: с 8:00 до 13:00, с 13:00 до 18:00 и с 18:00 до 23:00.



Отключение света в Ровно / Фото Ровнооблэнерго

Отключение света в Ровно / Фото Ровнооблэнерго

На Днепропетровщине тоже не будет электроэнергии

В Днепропетровской области с 8.00 введены стабилизационные отключения света. Отключение каждого клиента будет длиться не менее 4 часов, но может повториться в течение суток через 4 часа.

График потенциальных отключений света в Днепропетровской области

Аварийное отключение света на Волыни

. Как только появится сообщение об отключении света в других регионах Украины – редакция 24 будет обновлять для вас информацию.

27 октября на территории Волынской области тоже используются графики аварийных отключений для населения. Кроме того, используются графики ограничения электроэнергии и мощности для промышленных потребителей.

В "Волыньоблэнерго" сообщили , что порядок применения очередей аварийных отключений, место отключения и его продолжительность определяется по распоряжению и полной координации с диспетчером Западного региона.

В то же время там отметили, что график отключений электроэнергии предоставить невозможно, поскольку отключения не плановые, а аварийные. Отключения вводятся поочередно во всех районах области.



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