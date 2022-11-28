7 волн мы уже выдержали, – эксперт назвал сценарий, каким будет электроснабжение зимой

Цель России – уничтожить украинскую критическую инфраструктуру. Вследствие многих массированных ударов по критическим объектам ситуация в украинской энергосистеме остается сложной.

Об этом 24 каналу рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Он отметил, что Украина выдержала уже 7 волн повреждений энергосистемы и отключения света.

Обратите внимание Хоть какая-то стабильность: в Киеве пытаются подавать свет на 2 – 3 часа дважды в сутки

В критических случаях света не будет по 2 – 3 суток

Он считает, что дефицит мощностей в Украине будет сохраняться до конца зимы. Речь идет о 20 – 25 процентах дефицита при отсутствии обстрелов. Однако Россия вряд ли прекратит атаки в ближайшее время, и после массированных обстрелов энергетических объектов дефицит мощностей может возрастать до 50 процентов и более.

Это может привести к прерыванию нормального энергообеспечения на время от 12 часов до 2 – 3 суток при критическом сценарии. Учитывая определенную закономерность в действиях россиян, такое может происходить ориентировочно дважды в месяц.

Пожалуй, ни одна другая страна Европы не могла бы выдержать и двух волн. Украина выдержала это, и выдержит еще,

– убежден Омельченко.

В таких условиях украинцы действительно могут жить всю зиму, однако Омельченко убежден – даже при таком сценарии можно жить, работать и побеждать.

Приближается новый массированный удар

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 27 ноября сообщил, что Россия готовится нанести новые ракетные удары по Украине, ведь все дни после очередной атаки по энергосистеме 23 ноября наше государство работало над ее восстановлением.

По данным ОК "Юг", в Черном море появился российский ракетоноситель, которого не было там еще несколько дней назад. Он несет на своем борту 8 ракет типа "Калибр". При этом в пунктах базирования есть другие ракетоносители, которые могут быть включены в течение нескольких часов. Это свидетельствует о том, что оккупанты действительно готовятся к следующей атаке.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что опасность есть не только из Черного моря. Россия угрожает Украине и с дальних границ самолетами стратегической авиации Ту-95, которые на днях проводили тренировочные полеты.

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