Украинцев не сломать: в Одессе женщина на подземном паркинге делала маникюр во время блекаута
Массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры заставили людей часами, а то и на днях сидеть без света. Но украинцы изобретательны. К примеру, жительница Одессы.
Она решила, что ни один блекаут ее не остановит. Так что обустроила импровизированный маникюрный салон на подземном паркинге. Ведь украинцы несокрушимые, а российские ракетные удары нас могут разве вгонять в ярость, но точно не вгонять в панику.
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Без света, но с маникюром
Изобретательная одесситка, по-видимому, решила, что нельзя оставлять своих клиенток без маникюра. В сеть выложили видео, на котором можно увидеть, что женщина наводит порядок на ручках клиентки. Как сообщают пользователи, салон предприимчивая жительница города "открыла" на паркинге на Каманина.
Заметим, что кресел ей нести с собой не нужно было. На паркинге стоит достаточно скамеек. Вместо удобного маникюрного стола – раскладной. Чтобы видеть результаты своей работы, она принесла с собой лампу. Добавим, что ролик был выложен ночью 24 ноября. Можно предположить, что сняли его поздно вечером 23 ноября. В день, когда враг совершил очередную массированную ракетную атаку по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
В Одессе женщина делала маникюр на подземном паркинге: смотрите видео
Пользователи сети поражены. Они решили похвалить одесситку и напомнили, что украинцев так просто не сломать:
- Непобедимые люди. Свет внутри каждого.
- Наши женщины самые лучшие, потому что красота – сила нашей нации, а также силой наших мужчин.
- Ничего, я тоже вчера так побрился, но на ледяной душ не отважился.
Какая ситуация со светом в Украине
- Начнем с актуальной информации о подаче электроэнергии в Украине. Сразу заметим, что 25 ноября в ряде областей действуют сразу аварийные, стабилизационные, а также плановые отключения.
- Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что через 1 – 2 дня можно будет выйти на нормальную плановую мощность. И уже тогда можно будет перевести потребителей с аварийных плановых графиков отключения.
- Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров отметил, что операторы и энергетики работают над стабилизацией связи и энергосистемы. Наилучшая ситуация сейчас в Винницкой, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Сумской, Черкасской, а также Черновицкой областях.
- Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, кто сдает россиянам данные об уцелевших объектах. По его словам, в открытом доступе достаточно информации. Кроме того, в России работает немало тех, кто работал в украинской энергетике и учился в нашей стране.
Стоит внимания – сколько украинцы могут сидеть без света: смотрите видео