Как украинцам стоит готовиться к холодам: важные советы

Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Украинцам стоит привыкать к постоянным почасовым отключениям света. Прогнозируют, что с наступлением холодов ситуация может ухудшаться.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко озвучил 24 Каналу советы, как украинцам стоит готовиться к наступлению холодов. В частности, для этого он призвал пользоваться услугами сертифицированных компаний.

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Рекомендации для украинцев

Александр Харченко порекомендовал для жителей многоквартирных домов позаботиться о том, чтобы работали независимые источники питания для насосов дома. Говорится о насосах, которые обеспечивают воду и тепло.

Потому что я уверен, городская инфраструктура будет запитана в любом случае. Но без работы насосов, которые расположены в вашем доме, у вас просто не будет доступа к воде, тепла, в мороз это будет некомфортно. Поэтому всем жителям многоквартирных домов об этом надо беспокоиться,

– отметил он.

Есть независимые источники питания для лифтов. Это особенно необходимо там, где живут люди пожилого возраста, где есть более 12 – 14 этажей. Для многих людей может быть бедой лифт, который не работает. Вполне возможно обеспечить резервным питанием и использовать ограниченно, но так он будет работать.

"Кто имеет возможность, я бы призвал не делать самостоятельно аккумуляторных комплексов. Ищите сертифицированные компании. Их в Украине хватает. Вам поставят, инсталлируют, подключат батарею для квартиры. Это абсолютно реально и достаточно комфортно. В вашей квартире будет свет, возможность пользоваться Wi-Fi и так далее. Это значительно комфортнее, чем не иметь доступа к электричеству вообще", – подчеркнул Харченко.

Как нужно пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 Канала

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