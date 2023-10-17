Графики отключений в Украине "на завтра": соцсетями распространяется новая волна фейков
Источник:Укрэнерго
В украинском сегменте интернета стали распространяться фейковые графики отключений света. В Укрэнерго объяснили, как именно создаются эти вбросы и с какой целью они распространяются.
В Укрэнерго опровергли информацию о том, что в Украине уже якобы вводятся графики отключений. В компании назвали это российским ИПСО и прямой ложью.
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Что сказали в Укрэнерго
В компании дали понять, что в ближайшее время украинцам не стоит ожидать отключения света, если текущая ситуация не изменится из-за России.
Официально заявляем, Укрэнерго не планирует никаких ограничений потребления в ближайшее время – если не будут возобновлены российские атаки на энергосистему,
– отмечается в сообщении.
Пользователей соцсетей призвали сохранять спокойствие, соблюдать правила информационной гигиены и не вестись на тексты и видео с утверждениями, что Укрэнерго вроде бы "с завтрашнего дня" вводит графики отключений. Украинцам посоветовали пользоваться официальными источниками информации об отключениях света.
Как пояснил оператор, авторы вбросов используют видео и тексты из прошлого года и выдают их за актуальные настоящие сообщения. Они переозвучивают сюжеты и добавляют в них дополнительную ложь, чтобы создать искусственную панику и истощить граждан на фоне годовщины начала массированных атак на украинскую энергосистему.
Укрэнерго отмечает, что текущее состояние энергосистемы не дает никаких оснований для введения графиков отключений в ближайшее время. Украина сейчас производит достаточное количество электроэнергии для покрытия всех потребностей потребителей.
Последние новости о ситуации со светом
- Напомним, для многих регионов Украины утвердили обновленные графики отключения света. Однако их еще не применяли, поскольку дефицита мощности в энергосистеме в настоящее время нет.
- Как сообщалось ранее, Укрзализныця заранее создала пункты несокрушимости на 96 вокзалах по всей контролируемой территории нашего государства. В случае блекаутов в них можно будет бесплатно согреться, отдохнуть и зарядить гаджеты.
- Не так давно заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сообщила, что власти делают все возможное во избежание блекаутов. По ее словам, Минэнерго постарается сделать отключения света максимально короткими, если Россия будет точно бить по нашим энергообъектам.