Как украинцы используют электроэнергию?

Многим кажется, что потребление электроэнергии должно быть меньше, а соответственно и цифры на счетчиках. Однако в ДТЭК объяснили, что оно остается почти таким же.

Причина проста: сейчас электроэнергией пользуются не меньше, просто иначе,

– говорят энергетики.

Они объяснили, что когда свет появляется, люди включают все: стиральную машину, бойлер, плиту и зарядки. Украинцы пользуются техникой активнее.

Таким образом все потребление сжимается в короткий период. За месяц киловатт может выйти почти столько же даже с графиками отключений.

В то же время если вовремя не передать показатели со счетчиков, то начисления будут идти по среднему месячному потреблению предыдущих периодов.

"Что делать? Передавать показатели ежемесячно и после возвращения света включать технику постепенно. Свет держится", – резюмировали в ДТЭК.

