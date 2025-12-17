Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
Как украинцы используют электроэнергию?
Многим кажется, что потребление электроэнергии должно быть меньше, а соответственно и цифры на счетчиках. Однако в ДТЭК объяснили, что оно остается почти таким же.
Причина проста: сейчас электроэнергией пользуются не меньше, просто иначе,
– говорят энергетики.
Они объяснили, что когда свет появляется, люди включают все: стиральную машину, бойлер, плиту и зарядки. Украинцы пользуются техникой активнее.
Таким образом все потребление сжимается в короткий период. За месяц киловатт может выйти почти столько же даже с графиками отключений.
В то же время если вовремя не передать показатели со счетчиков, то начисления будут идти по среднему месячному потреблению предыдущих периодов.
"Что делать? Передавать показатели ежемесячно и после возвращения света включать технику постепенно. Свет держится", – резюмировали в ДТЭК.
Что известно об отключении света в Украине?
В результате российских атак около 400 тысяч украинцев ежедневно остаются без света, особенно в приграничных и прифронтовых регионах.
В Минэнерго объяснили, что враг целится по электростанциям и объектам передачи и распределения электроэнергии, а это усложняет и удлиняет процесс восстановления.
Также известно, что в декабре 2025 года Укрэнерго перестало публиковать объемы ограничений потребления электроэнергии. Причиной стала очень разная энергетическая ситуация в регионах. В то же время ситуация зависит от региона, например, проблемы есть в Одесской и Полтавской, тогда как западные регионы имеют другую ситуацию.