Про це пише 24 Канал із посиланням на ДТЕК.

Як українці використовують електроенергію?

Багатьом здається, що споживання електроенергії має бути меншим, а відповідно й цифри на лічильниках. Однак у ДТЕК пояснили, що воно лишається майже таким самим.

Причина проста: зараз електроенергією користуються не менше, просто інакше,

– кажуть енергетики.

Вони пояснили, що коли світло з'являється, люди вмикають усе: пральну машину, бойлер, плиту та зарядки. Українці користуються технікою активніше.

Таким чином усе споживання стискається у короткий період. За місяць кіловатів може вийти майже стільки ж навіть з графіками відключень.

Водночас якщо вчасно не передати показники з лічильників, то нарахування йтимуть за середнім місячним споживанням попередніх періодів.

"Що робити? Передавати показники щомісяця і після повернення світла вмикати техніку поступово. Світло тримається", – резюмували в ДТЕК.

