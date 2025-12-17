Про це пише 24 Канал із посиланням на ДТЕК.
Дивіться також В більшості регіонів будуть відключення: як вимикатимуть світло в Україні 17 грудня
Як українці використовують електроенергію?
Багатьом здається, що споживання електроенергії має бути меншим, а відповідно й цифри на лічильниках. Однак у ДТЕК пояснили, що воно лишається майже таким самим.
Причина проста: зараз електроенергією користуються не менше, просто інакше,
– кажуть енергетики.
Вони пояснили, що коли світло з'являється, люди вмикають усе: пральну машину, бойлер, плиту та зарядки. Українці користуються технікою активніше.
Таким чином усе споживання стискається у короткий період. За місяць кіловатів може вийти майже стільки ж навіть з графіками відключень.
Водночас якщо вчасно не передати показники з лічильників, то нарахування йтимуть за середнім місячним споживанням попередніх періодів.
"Що робити? Передавати показники щомісяця і після повернення світла вмикати техніку поступово. Світло тримається", – резюмували в ДТЕК.
Що відомо про відключення світла в Україні?
Унаслідок російських атак близько 400 тисяч українців щодня залишаються без світла, особливо в прикордонних та прифронтових регіонах.
У Міненерго пояснили, що ворог цілить по електростанціях та об’єктах передачі й розподілу електроенергії, а це ускладнює та подовжує процес відновлення.
Також відомо, що у грудні 2025 року Укренерго перестало публікувати обсяги обмежень споживання електроенергії. Причиною стала дуже різна енергетична ситуація в регіонах. Водночас ситуація залежить від регіону, наприклад, проблеми є на Одещині та Полтавщині, тоді як західні регіони мають іншу ситуацію.