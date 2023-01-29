В Хмельницкой области отключения света станут более продолжительными: почему к этому прибегли
Источник:Хмельницкоблэнерго
Потребителей электроэнергии в Хмельницкой области распределили на 6 очередей. Такие изменения позволят более справедливо осуществлять отключение и увеличить время распределения электрической энергии.
Энергетики отмечают, что в период действия военного положения и в течение 12 месяцев после его прекращения максимальная продолжительность перерыва в электроснабжении не может превышать 6 часов.
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Чем обусловлены такие изменения
В облэнерго информируют, что причиной такой схемы стали враждебные массированные атаки на энергообъекты. В энергосистеме Украины по-прежнему сохраняется существенный дефицит электрической энергии.
Следовательно, отключение света в Хмельницкой области с 30 января будут происходить с учетом нового распределения.
Обновленые графики отключений света / Фото ХмельницкоблэнергоОбратите внимание! График почасовых отключений рассчитан на схему "6 на 3", то есть отключения будут продолжаться 6 часов, после чего электрическая энергия будет распределяться 3 часа.
Энергетики уверяют, что как только ситуация в энергосистеме улучшится, а на Хмельницкую область доведут больший лимит, то график почасовых отключений будет изменен под схему "4 на 4" или "4 на 12". Следует добавить, что погрешность при переключении очередей возможна в пределах 20-40 минут.
Жителей области просят с пониманием отнестись к ситуации, ведь не всем оборудованием можно управлять дистанционно, часто оперативно-выездным бригадам необходимо доехать до энергообъекта и выполнить оперативные переключения с соблюдением требований охраны труда.
Ситуация со светом в Украине: коротко
- Во время последней массированной атаки 26 января россияне повредили 5 высоковольтных подстанций.
- По состоянию на 28 января потребление электроэнергии в Украине несколько уменьшилось. Однако дефицит в энергосистеме остается значительным. Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.
- Также энергетики пытаются восстановить объекты энергетической инфраструктуры, которые оккупанты повредили во время массированной атаки 26 января. Сейчас самая сложная ситуация остается в Одесской области – там из-за значительных повреждений восстановления плановой схемы питания требуется больше времени, чем раньше.
- По информации ДТЭК, до завершения ремонтных работ Одесская область не сможет вернуться к стабилизационным графикам. Энергетики отмечают, что разрушения очень значительны. Работы по восстановлению могут продолжаться до конца января.
- Напомним, что у материале 24 Канала вы можете просмотреть графики отключения света в вашей области.