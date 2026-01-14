Впервые за 4 года полномасштабной войны: Кличко рассказал о сложной ситуации в Киеве

В Киеве ситуация после российских обстрелов остается сложной. Городской голова Виталий Кличко по этому случаю провел заседание ТЭБ и ЧС, где удалось обсудить дальнейшие задачи и действия для коммунальных служб.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Виталия Кличко. Глава столицы сообщил, что такой ситуации еще не было за 4 года полномасштабной войны.

Что власть говорит о ситуации со светом и теплом в Киеве?

Все ответственные службы работают, чтобы вернуть в дома свет и теплоснабжение. Из-за сложной ситуации власть должна обсуждать острые моменты и планировать дальнейшее реагирование на подобные проблемы.

Как отметил Виталий Кличко, сейчас отопление отсутствует в около 400 многоэтажных домах Киева. После атаки без тепла осталось 6 тысяч домов, однако с 9 января большинству семей его вернули.

Части из этих 400 домов подать тепло планируем сегодня к вечеру. Коммунальщики наши работают и днем и ночью. Ремонтируют поврежденную врагом инфраструктуру, чтобы вернуть людям необходимые услуги,

– отметил городской голова.

На правом берегу ситуацию с теплом несколько удалось стабилизировать, на левом – проблем больше. Также нестабильным является электроснабжение, от которого зависит работа коммунальных предприятий. В столице введены экстренные отключения, однако энергетики продолжают работу.

В ДТЭК отметили, что свет у жителей города ежедневно есть три часа, а примерно 10 и более – электроснабжения отсутствует. Инфраструктура серьезно повреждена, а погода добавляет проблем. Поэтому такие условия – вынужденные.

Кличко поручил контролировать эффективную работу пунктов обогрева по Киеву, которых более 1200. Там люди могут согреться, выпить чаю и зарядить свои устройства. При необходимости в пунктах можно остаться на ночь. По словам городского головы, найти адреса пунктов обогрева можно на карте в приложении "Киев Цифровой" и на ресурсах городской власти.

Кроме того, по поручению Кличко, столичные предприятия, которые привлечены к ликвидации последствий, должны получить дополнительные выплаты. Городская власть должна также один раз в сутки давать горячую пищу примерно 3 тысячам жителей, которые стоят на учете в территориальных центрах районов. То есть преимущественно одиноким пожилым людям и жителям, которые не имеют возможности приготовить еду.

Городской голова также отметил, что Киев живет в экстремальных условиях и угроза новых обстрелов остается.

Что известно о ситуации в Киеве?