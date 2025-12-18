Ситуация до сих пор нестабильна: как будут выключать свет в Украине 19 декабря
- Плановые отключения света в Украине будут происходить по графикам для большинства областей.
- Энергетики призывают потреблять электроэнергию экономно, когда она доступна по графику.
Энергетики продолжают ликвидировать последствия предыдущих российских ракетно-дронных атак на критическую инфраструктуру Украины. Из-за этого продолжаются плановые отключения света.
Выключать электроэнергию, как и обычно, по графикам. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Смотрите также Света будет больше: в правительстве обещают положительные изменения
Когда будут выключать свет 19 декабря?
Как сообщили в энергетической компании, в пятницу, 19 декабря, графики почасовых отключений будут действовать для большинства регионов. Также в течение дня будут ограничивать мощность электроэнергии для промышленных потребителей.
Так графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59. Ситуация в энергосистеме нестабильна, а потому время отключений может увеличиваться или наоборот уменьшаться. Чтобы знать актуальную информацию об отключении по вашему адресу – просматривайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно,
– напоминают в Укрэнерго.
Что стоит знать об отключении света?
Укрэнерго в прогнозе на следующие сутки писало о очереди ограничений потребления электроэнергии. Однако в декабре такую информацию больше не подают. Эксперт Михаил Гончар отметил, что ситуация зависит от региона – в разных областях могут применяться разные объемы отключений.
В Министерстве энергетики посчитали, что вследствие около 400 тысяч украинцев ежедневно остаются без света из-за российских атак. Особенно плохая ситуация в приграничных и прифронтовых регионах.
Прогнозируется, что погода зимой не должна помешать энергосистеме работать. Аварийные отключения из-за морозов или снегопадов в большинстве регионов Украины не ожидаются.