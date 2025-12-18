Вимикатимуть електроенергію, як і зазвичай, за графіками. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Дивіться також Світла буде більше: в уряді обіцяють позитивні зміни

Коли вимикатимуть світло 19 грудня?

Як повідомили в енергетичній компанії, у п'ятницю, 19 грудня, графіки погодинних відключень діятимуть для більшості регіонів. Також протягом дня будуть обмежувати потужність електроенергії для промислових споживачів.

Так графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59. Ситуація в енергосистемі нестабільна, а тому час відключень може збільшуватися або навпаки зменшуватися. Щоб знати актуальну інформацію про відключення за вашою адресою – переглядайте на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо,

– нагадують в Укренерго.

Що варто знати про відключення світла?