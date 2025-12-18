Выключать электроэнергию, как и обычно, по графикам. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Когда будут выключать свет 19 декабря?

Как сообщили в энергетической компании, в пятницу, 19 декабря, графики почасовых отключений будут действовать для большинства регионов. Также в течение дня будут ограничивать мощность электроэнергии для промышленных потребителей.

Так графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59. Ситуация в энергосистеме нестабильна, а потому время отключений может увеличиваться или наоборот уменьшаться. Чтобы знать актуальную информацию об отключении по вашему адресу – просматривайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно,

– напоминают в Укрэнерго.

Что стоит знать об отключении света?