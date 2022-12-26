В Украине стартует программа обмена старых лампочек на LED-лампы: инструкция, где это сделать

С Нового года в Украине будут обмениваться старые лампочки накаливания на LED-лампы. Принять участие в акции могут только совершеннолетние украинцы.

В Украине с января стартует программа замены старых лампочек на новые LED-лампы. Граждане смогут бесплатно получить 5 светодиодных ламп вместо старых ламп накаливания и таким образом внести свой вклад в балансировку электросистемы Украины.

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Как обменять старую лампочку

Человеку, который решит воспользоваться программой, нужно только предварительно оставить заявку в "Дии". После этого необходимо прийти в отделение "Укрпочты" и обменять 5 ламп старого образца на такое же количество светодиодных.

Учитывая, что украинцы потребляют 40% всей электроэнергии в стране, эта программа существенно сэкономит электропотребление.

К примеру, 50 миллионов LED-лампочек могут разгрузить работу целого реактора атомной электростанции.

Ситуация со светом в Украине: коротко