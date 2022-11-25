Зеленский призвал Запад предоставить Украине дизель и газ, чтобы компенсировать дефицит электричества
Источник:Financial Times
Президент Владимир Зеленский призвал Запад предоставить Украине дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии. По его словам, стратегия России по уничтожению нашей инфраструктуры не ослабит решимости освободить оккупированные территории.
Украинский лидер заявил, что это война силы и стойкости. Напомним, что захватчики 23 ноября выпустили в нашей стране 70 ракет.
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Зеленский призвал Запад предоставить Украине дизель и газ
По словам президента, такой ракетный удар невозможно представить в современном мире.
Такого не случалось не знаю сколько лет, возможно, 80, 90 лет: страна на европейском континенте, где совсем не было света,
– отметил Зеленский.
Также наш лидер призвал западных партнеров предоставить Украине больше средств ПВО для защиты критической инфраструктуры, а также увеличить поставки дизельного топлива для аварийных генераторов и газа, чтобы помочь компенсировать дефицит электроэнергии.
Отключение света в Украине: что известно
- Граждане Молдовы, тоже оказавшиеся без света из-за ракетных обстрелов Украины, запустили в сети флешмоб-обращение к россиянам "В темноте, но без вас".
- Отметим, что после очередной ракетной атаки 23 ноября почти вся Украина оказалась без электроэнергии. К вечеру в большинстве регионов удалось восстановить свет, однако там сразу же ввели графики отключений.
- На утро 25 ноября 50% жилищного фонда Киева работает в режиме аварийного отключения электроэнергии. Сейчас графики плановых отключений света не действуют.
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