Зеленский призвал Запад предоставить Украине дизель и газ, чтобы компенсировать дефицит электричества

Президент Владимир Зеленский призвал Запад предоставить Украине дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии. По его словам, стратегия России по уничтожению нашей инфраструктуры не ослабит решимости освободить оккупированные территории.

Украинский лидер заявил, что это война силы и стойкости. Напомним, что захватчики 23 ноября выпустили в нашей стране 70 ракет.

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Зеленский призвал Запад предоставить Украине дизель и газ

По словам президента, такой ракетный удар невозможно представить в современном мире.

Такого не случалось не знаю сколько лет, возможно, 80, 90 лет: страна на европейском континенте, где совсем не было света,

– отметил Зеленский.

Также наш лидер призвал западных партнеров предоставить Украине больше средств ПВО для защиты критической инфраструктуры, а также увеличить поставки дизельного топлива для аварийных генераторов и газа, чтобы помочь компенсировать дефицит электроэнергии.

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